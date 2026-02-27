Luis Romo encendió las alarmas en la Jornada 5 ante Mazatlán tras sufrir una fuerte lesión muscular en la cual se combinaron altas temperaturas, humedad intensa y una carga acumulada de partidos tanto con su club como con la Selección. El capitán rojiblanco salió del campo con visibles molestias e incluso con dificultades para caminar, lo que generó preocupación inmediata sobre la posibilidad de una baja prolongada en un tramo clave del Clausura 2026.

Luis Romo no dejó de entrenar a pesar de su lesión.

Desde entonces, Chivas manejó el parte médico con total hermetismo, evitando detallar el alcance de la lesión. Esta discreción pudo obedecer a una estrategia para no ofrecer información al cuerpo técnico del América antes del Clásico Nacional. No obstante, Romo nunca dejó de trabajar en Verde Valle, lo que alimentó la expectativa de un regreso más temprano de lo previsto. Todo apunta a que ese retorno podría concretarse en el duelo ante Toluca.

De manera oficial, el Guadalajara confirmó que Luis Romo hará el viaje con el plantel para enfrentar a Toluca, siendo convocado tras perderse el Clásico en casa y el compromiso de visitante frente a Cruz Azul. La decisión deja claro que el mediocampista ha superado la fase crítica de su recuperación y que podría tener minutos ante uno de los rivales más exigentes de la fase regular.

Aun así, el regreso debe manejarse con cautela. El periodista Carlos Cabrera adelantó que, si bien la mejoría del capitán es evidente, luce poco probable que tenga participación desde el arranque, quedando como opción en el banquillo en caso de una necesidad puntual para Gabriel Milito. En ese escenario, el titular en la posición seguiría siendo Diego Campillo.

Diego Campillo ha hecho un buen trabajo como líbero y buscará mantener la titularidad

Con esta noticia, la competencia interna promete intensificarse. Diego Campillo perdió en su momento el puesto por lesión y Daniel Aguirre aprovechó para no soltar la titularidad, algo que podría repetirse ahora con Romo. El canterano rojiblanco firmó actuaciones destacadas tanto en el Clásico Nacional como ante Cruz Azul, rendimiento que incluso le valió un llamado de Javier Aguirre para el duelo contra Islandia. Con este panorama, Gabriel Milito tendrá un dilema interesante sobre quién debe iniciar, en un equipo donde el nivel colectivo ha elevado la exigencia individual al máximo.