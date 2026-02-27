Óscar Mejía será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Deportivo Toluca Fútbol Club y Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026. La designación no pasa desapercibida, especialmente por los antecedentes recientes del silbante con el conjunto rojiblanco.

En total, Mejía ha dirigido a Chivas en 19 ocasiones, con un saldo de 10 victorias, un empate y ocho derrotas. El balance es ligeramente favorable para el Rebaño, aunque varios de esos encuentros no estuvieron exentos de polémica. El más recordado fue el Clásico Nacional del Apertura 2025.

Óscar Mejía dirigió a Chivas ante León en el Clausura 2025, cuando expulsó al entrenador Óscar García por agresión. (Getty Images)

En aquel partido frente al Club América, Chivas se quedó con el triunfo por 2-1, pero desde el lado rojiblanco hubo inconformidad por algunas decisiones arbitrales que generaron debate durante y después del encuentro. A pesar del resultado positivo, el arbitraje de Mejía fue tema de conversación en el entorno del Guadalajara.

El último antecedente del silbante con Chivas fue más alentador: la goleada 4-2 sobre Club de Fútbol Monterrey en la Jornada 17 del Apertura 2025, en un partido de alta intensidad ofensiva que terminó con festejo rojiblanco.

Así le va al Toluca con Óscar Mejía

Del lado escarlata, los números no son tan positivos. Mejía ha dirigido a Toluca en 15 partidos, con saldo de tres victorias, seis empates y seis derrotas. Además, los Diablos Rojos no han logrado ganar ninguno de sus últimos siete encuentros bajo su arbitraje, un dato que añade un ingrediente extra al choque de este fin de semana.