Las Chivas de Guadalajara dejaron una grata impresión en el Clásico Nacional por el buen funcionamiento que mostraron justo en el momento indicado para salir del bache. La victoria contra América dejó buenas sensaciones y un golpe de autoridad para encarar de la mejor manera la segunda parte del Torneo Apertura 2025, sin embargo, el arbitraje de Óscar Mejía no los dejó muy contentos.

Sobre el final del partido, en uno de los actos de frustración normales entre en el americanismo, Erick Sánchez le dio un fuerte empujón a Erick Gutiérrez, lo cual fue el inicio de la bronca y que a todas luces fue una agresión que el silbante no quiso considerar con tarjeta roja, además de que otros futbolistas como Cristian Borja y Luis Malagón enloquecieron agrediendo a quien se les ponía enfrente, pero no hubo una sola tarjeta de expulsión.

“Del Clásico Nacional nomás contarte que las Chivas se quedaron medio calientes con el arbitraje de Óscar Mejía, pues a pesar de que ganaron en la parte final, resulta que hay una toma muy clara en la que se ve que tras el gol americanista, en la reanudación, el Chiquito Sánchez se le va con todo al Guti y lo empuja con las dos manos para mandarlo al suelo, y de ahí se desata la melé”.

Óscar Mejía no expulsó a nadie del América. Foto: Imago7/Diego Padilla

“Y el silbante nomás amonestó, sin repartir expulsión a los jugadores del América, quienes fueron los que provocaron la bronca. Me dijeron que habían pensado en protestar, pero al final, con la sorpresiva victoria, se quedaron bien. Vaya Clásico”, fue parte de lo que publicó la columna Francotirador en el diario Récord.

Chivas vs. Tigres: Dónde ver EN VIVO

Será este miércoles 17 de setiembre cuando Guadalajara vuelva a la actividad en el partido pendiente por la Jornada 1 frente a los Tigres de la UANL que se jugará en la cancha del Estadio Akron.

El duelo tiene pactado su inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo de Amazon Prime y te recordamos en que en Rebaño Pasión tenemos todos los detalles.