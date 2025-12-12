La espera terminó y Chivas por fin dio a conocer que Brian Gutiérrez es su primer refuerzo oficial para el próximo Clausura 2026 y lo hizo con un emotivo video que emocionó a los aficionados rojiblancos porque ya hasta besó el escudo del conjunto tapatío.

Este viernes llegó a la ciudad de Guadalajara el mediocampista proveniente del Chicago Fire para presentar exámenes médicos y físicos para poder avanzar a la firma de su contrato, por lo que por la noche se hizo el anuncio oficial en redes sociales.

Por medio de un video, la institución tapatía le dio la bienvenida a Brian Gutiérrez como su primer refuerzo de cara al Clausura 2026 en donde aparecen algunas escenas de sus goles en la MLS, además de unas imágenes ya con la camiseta rojiblanca en donde hasta ya besa el escudo.

Ya con todo listo, el mexico-estadounidense se integrará a la plantilla del chiverío para realizar los trabajos de pretemporada a la par de sus compañeros, la cual era una asignatura para la directiva, así Gabriel Milito podrá trabajar con tiempo con la mayoría de su plantel.

Brian Gutiérrez, aficionado de Chivas desde niño

Hace unos días se viralizó en redes sociales una fotografía de Brian Gutiérrez cuando era niño, en donde aparece con una playera con el escudo del Guadalajara, demostrando que su familia tiene un arraigo por el Rebaño desde hace muchos años.