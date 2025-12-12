Después de pasar los exámenes médicos y físicos sin ningún problema, Brian Gutiérrez fue presentado como refuerzo del Club Deportivo Guadalajara de cara al Torneo Clausura 2026, donde el plantel de Gabriel Milito buscará superar lo hecho en el Apertura 2025.

Por medio de redes sociales, Chivas hizo oficial su contratación, de modo que el mediocampista se convirtió en la primera alta del conjunto varonil para el siguiente curso de la Liga MX.

El futbolista de 22 años de edad, quien llega procente del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS) dio sus primeras impresiones como nuevo elemento del Rebaño Sagrado y sus declaraciones hacen soñar con el título de Liga MX, pues se mostró ilusionado y contento por su llegada al más grande de México.}

“Yo llego a trabajar, a aprender también. Creo que tengo mucha para aprender y aportar al equipo y con esa mente abierta a sobresalir y a agarrar todas las buenas decisiones y tomarlas en el campo”, dijo en entrevista con Chivas TV.

No obstante, eso no fue todo ya que después el Club Deportivo Guadalajara compartió un video de Brian Gutiérrez respondiendo preguntas rápidas para que la afición “Rojiblanca” lo conozca mejor.

Los números de Brian Gutiérrez

164 partidos jugados

21 goles

25 asistencias

9,086 minutos

Cabe mencionar que Brian Gutiérrez nació el 17 de junio de 2003 en Berwyn, Illinois, en la zona conurbada de Chicago y es mexicano por nacimiento, pues sus dos padres son mexicanos.