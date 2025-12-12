A falta de un comunicado oficial, Ángel Sepúlveda se convertirá en el segundo refuerzo del Club Deportivo Guadalajara tras llegar a un acuerdo económico con la directiva de Cruz Azul, encabezada por Víctor Velázquez e Iván Alonso, presidente y director deportivo, respectivamente.

El atacante de 34 años de edad ya se encuentra en México luego de culminar su breve participación con el conjunto de La Máquina en la Copa Intercontinental celebrada en Qatar y al llegar se le vio en una lujosa camioneta.

Este viernes, Cruz Azul arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y rompió filas. De acuerdo con diversos reportes, algunos futbolistas se fueron en el autobús de la institución capitalina a La Noria, mientras que otros elementos como el “Cuate” optaron por marcharse por su propia cuenta.

FOX Sports México captó el momento de la partida de Ángel Sepúlveda en una camioneta Jeep Gladiator, con un valor aquí en México desde 1,249,900 hasta 1,598,900 pesos, dependiendo su versión.

Precios de la Jepp Gladiator 2025 en México

Willys: 1,249,900 pesos.

Rubicon: 1,545,900

Mojave 4×4: 1,598,900

Cabe mencionar que, según el periodista de Récord, Carlos Ponce de León, el Club Deportivo Guadalajara puso en la mesa 3.5 millones de dólares, la cual llamó la atención de Cruz Azul, no obstante, todavía falta fijar los montos de las variables por rendimiento y logros deportivos.

Señalar que los bonos que Ángel Sepúlveda puede conseguir son: minutos jugados, goles, asistencias y clasificar a la Liguilla. Además, se espera que tenga un sueldo superior al que percibe actualmente en La Máquina.