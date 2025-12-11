Todo sigue como estaba previsto y Ángel Sepúlveda está a días de ser anunciado como nuevo refuerzo de Chivas tras concluir su participación con el Cruz Azul en este segundo semestre del 2025, por lo que la directiva ya tendría todo planeado para poder cerrar el acuerdo con el atacante de 34 años.

El Cuate ya terminó su participación con La Máquina en la Liga MX y en la Copa Intercontinental, por lo que deberá reportar con la escuadra rojiblanca para poder estampar su firma y cerrar el traspaso que ya habrían acordado previamente ambas instituciones.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez ventiló que Ángel Sepúlveda podría aparecer en Guadalajara el próximo lunes para presentar exámenes médicos junto al resto de los futbolistas rojiblancos, firmar su nuevo contrato y romper filas para recibir unos días de vacaciones.

“Es muy probable que el lunes veamos a Ángel Sepúlveda acá. Solamente para pruebas médicas, firmar contrato y se va de vacaciones. Después regresa para pretemporada”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cómo le fue a Ángel Sepúlveda en su primera etapa con Chivas?

El Cuate llegó como refuerzo por decisión de Paco Gabriel de Anda de cara al Apertura 2018; sin embargo, no pudo ganarse la confianza de José Saturnino Cardozo, por lo que después de un semestre se le buscó acomodo en otro club, sin siquiera darle la oportunidad de brindarse, por lo que solo anotó un gol y fue en Copa MX contra Morelia.