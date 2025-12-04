La lesión de Armando González llegó en el peor momento para Chivas, ya que en la Liguilla no pudo estar a plenitud física para poder competir mejor contra Cruz Azul; sin embargo, el atacante rojiblanco habría tomado drástica decisión de cara a la pretemporada del Clausura 2026.

Mientras el resto del plantel del Guadalajara ya rompió filas y se encuentran disfrutando de sus vacaciones con sus respectivas familias, la Hormiga ha dado una nueva muestra de su compromiso con el Rebaño y con su carrera, al prácticamente renunciar al descanso para emplear ese tiempo en recuperarse de la lesión muscular que le impidió jugar la Vuelta contra La Máquina en la Ciudad de México.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el delantero del chiverío decidió acudir diariamente a la clínica del doctor Rafael Ortega que se encuentra cerca de La Minerva en la capital jalisciense para continuar con su recuperación para arrancar de la mejor manera posible la pretemporada.

“Resulta que la Hormiga González no pudo terminar el torneo por esta molestia muscular que presentó (…) El propio Hormiga comenzó ya con su periodo de rehabilitación y recuperación, por lo que estará yendo al hospital del doctor Rafael Ortega. Estará yendo todos los días, me contaba la gente del hospital.

“La Hormiga estará haciendo su proceso de recuperación en estos 15 días. Nos ha dejado claro la Hormiga que su prioridad es el plano deportivo. Ya habrá tiempo de descansar en las vacaciones largas”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles fueron los acuerdos de Chivas con la Hormiga para su renovación?

“La cláusula es europea. Están terminando de ultimar detalles, que esto fue lo que más rispidez pudo generar entre las partes. La cláusula va a estar en el orden de los 15 millones de dólares, un número relativamente elevado. Chivas quedarían bastante bien cubiertos ante la posible embestida de un club europeo”, explicó el comunicador César Luis Merlo en una transmisión en YouTube.

¿Cuándo reporta Chivas para iniciar la pretemporada?

Después de la eliminación del Apertura 2025, el plantel tapatío recibió solamente dos semanas de descanso, por lo que están citados para presentar exámenes médicos y físicos el próximo lunes 15 de diciembre, en donde el plantel se repartirá en dos grupos, uno que acudirá a Verde Valle y el otro a la clínica del doctor Ortega.