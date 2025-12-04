Cruz Azul anunció la incorporación de un entrenador que conoce bien el futbol mexicano y que dejó incluso ya dejó su huella en las Fuerzas Básicas de Chivas. Se trata de Sergio Pinto, el estratega portugués que tiempo atrás condujo a la Sub-18 rojiblanca al campeonato y que ahora asumirá ese mismo rol en La Máquina rumbo al Clausura 2026.

Pinto llegó a La Noria el jueves para cerrar su firma y arrancar inmediatamente con su trabajo. Ya dirige las primeras sesiones de entrenamiento, donde busca evaluar al plantel y sentar las bases de un proyecto formativo que Cruz Azul pretende consolidar en los próximos años. Antes de su llegada al futbol mexicano, el técnico de 34 años se formó en el FC Porto, uno de los clubes europeos más reconocidos en desarrollo juvenil.

Su paso por Guadalajara marcó su primera experiencia internacional. Una apuesta que llegó gracias a la invitación de Juan Carlos Martínez Castrejo, quien lo eligió para encabezar el proyecto de la Sub-19 de Chivas. Tras un proceso de adaptación que él mismo describió como desafiante, Pinto terminó por consolidar su idea en el segundo año: ganó un campeonato, impulsó debuts, promovió jugadores a Tapatío y mantuvo un rendimiento competitivo que lo volvió atractivo para otros clubes de la Liga MX.

Además, durante su etapa en la cantera rojiblanca trabajó con una generación especialmente rica en talento. Entre ellos, Hugo Camberos, Samir Inda -mediocampista que Pinto considera de los mejores que entrenó en México– y Santiago Sandoval, quien viene de tener un gran torneo debut en la Liga MX. Varios de ellos fueron señalados por el entrenador portugués como perfiles con proyección real para consolidarse en la élite.

¿Por que se fue Sergio Pinto de Chivas?

En una entrevista exclusiva para Rebaño Pasión, Pinto explicó cómo se dio su salida de Chivas después de cuatro torneos al frente de la categoría. “Con el cambio de dirección, claramente estás esperando que exista un cambio. Todavía había contrato, había seis meses más. Me lo esperaba, sí y no. No por los resultados que había tenido, pero sí por el cambio de dirección”, contó. “Salgo tranquilo porque hice lo que tenía que hacer. Dejé mi huella en los jugadores y en el club. Me siento triste por haber salido antes de terminar las cosas, pero muy tranquilo”.