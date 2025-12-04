Diego Campillo, uno de los jugadores que más destacó durante el Apertura 2025 en Chivas, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de emoción tras la eliminación del equipo en cuartos de final frente a Cruz Azul. “No conseguimos el objetivo que queríamos, pero sin darnos cuenta conseguimos algo más valioso, formar una familia”, escribió el zaguero derecho, cuyo regreso al Rebaño terminó siendo una gran novedades desde lo futbolístico.

El defensor retornó al Guadalajara tras su buen desempeño con Juárez y rápidamente se consolidó como titular, jugando en distintas posiciones con Gabriel Milito: principalmente como zaguero derecho, pero también lateral derecho o incluso mediocentro en varios encuentros. Su nivel y consistencia en el juego fueron clave para que el equipo remontara tras un inicio complicado del torneo y lograra meterse a la Liguilla.

Diego Campillo se transformó de inmediato en un valor importante para Gabriel Milito (Imago7)

Sin embargo, Campillo sufrió una fractura del quinto metatarsiano, lo que provocó su baja en la fase final y fue un golpe sensible para Chivas. “Me dolió no estar el cierre de torneo, pero nos vemos muy pronto”, agregó el jugador, subrayando su deseo de regresar pronto al equipo y continuar aportando desde el terreno de juego”.

El Apertura 2025 fue un torneo de altibajos para el Rebaño: tras un comienzo débil, el equipo mejoró su rendimiento, sumó puntos claves y logró un lugar en los cuartos de final. La serie contra Cruz Azul fue pareja y dramática, y aunque Chivas estuvo cerca de avanzar -llegó a ponerse en ventaja en dos ocasiones- no logró cerrar la serie y quedó eliminado por un global de 3‑2.

El mensaje completo de Diego Campillo

Pese a la eliminación, el mensaje de Campillo refleja un aprendizaje más profundo que los resultados: la consolidación de un grupo unido y comprometido. “Estoy seguro que este es el comienzo para algo muy grande y confío que cada persona que trabaja en este club está convencida de eso. Gracias chivahermanos por el apoyo mostrado cada partido”, cerró el defensor, destacando el vínculo que logró con compañeros y aficionados en un torneo que, aunque terminó en eliminación, dejó enseñanzas y esperanzas para lo que viene.