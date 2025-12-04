El ciclo de Gabriel Milito como entrenador de las Chivas de Guadalajara comenzó con ciertos altibajos, pero poco a poco logró convencer y entusiasmar a la afición rojiblanca, la cual reconoce los progresos en este semestre más allá de la eliminación en cuartos de final ante Cruz Azul.

Entre las virtudes del entrenador argentino estuvo la de transmitir una idea de juego y encontrar a los intérpretes adecuados, aunque para esto, también hubo que dejar de lado a ciertos elementos de la plantilla. Uno de estos fue Yael Padilla, quien tuvo escasa participación a lo largo del semestre: apenas cuatro partidos disputados, dos por el Apertura 2025 y otros dos por Leagues Cup.

Yael Padilla no pudo encajar en los planes de Gabriel Milito (Imago7)

Está claro que a sus 19 años, el hecho de haber disputado sólo 106 minutos en estos meses no ayuda para su desarrollo, por lo que Chivas debe de hacer algo en ese sentido para no interrumpir su madurez. Para peor, en el último encuentro ante Cruz Azul, Milito convocó a todos los jugadores disponibles para el viaje a CU, pero el que se quedó afuera de la banca fue Yael Padilla, relegado incluso por detrás de Alan Pulido y Chicharito Hernández.

Con este panorama, parece claro que Yael no es prioridad para Milito y no sería extraño imaginar una salida si aparece alguna oferta. Semanas atrás se habló del Toluca y ahora se mencionó la posibilidad de que ingrese como parte de pago en el fichaje de Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul, algo que de momento no tiene un sustento claro.

Yael Padilla seguiría en Chivas para el Clausura 2026

En medio de los rumores sobre el próximo mercado, el periodista Jon Barbon informó que de momento el Guadalajara no contempla una salida de Yael Padilla, quien entraría en planes para el próximo torneo, considerando que no hay un interés concreto por sus servicios.