Alejandro Manzo y Javier Mier están enfocados al cien por ciento en trabajar en este mercado de fichajes para redondear el plantel y definir altas y bajas del equipo de Chivas para el Clausura 2026, en donde tendrían que abrir espacios para poder pensar en incorporaciones.

Uno de los jugadores que apuntaría a la puerta de salida del Guadalajara es Cade Cowell, de quien diversos insiders concuerdan de que su destino estará en la MLS con el equipo de New York Red Bull, en donde su salida se daría en común acuerdo.

Es evidente de que el Vaquero no era del total agrado de Gabriel Milito y la prueba es que solía dejarlo fuera de las convocatorias en diversas ocasiones, salvo el último partido contra Cruz Azul, en donde se lució tras la ausencia de Armando González por lesión.

Es por eso que el comunicador, Alejandro Ramírez, reveló que Cade Cowell no se va triste del chiverío, ya que no estaba disfrutando su estadía en el redil, por lo que hasta su familia le sugería regresar al balompié de Estados Unidos.

“Se habla de un préstamo con opción a compra. Para él es bueno de acuerdo a lo que él pretendía (…) Que se vaya triste, dolido o acongojado, por el contrario. Para él terminó un ciclo en donde ya no disfrutaba estar y también de parte de su familia: ¿y si nos regresamos a la MLS?‘”, reveló el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo le fue a Cade Cowell con Chivas?

El Vaquero llegó como refuerzo al Guadalajara de cara al Clausura 2024, en donde participó en 69 partidos, colaborando con 12 goles y 5 asistencias entre Liga MX, Concachampions y Leagues Cup.