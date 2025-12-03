Chivas ya piensa en el Clausura 2026 y pone a su directiva a trabajar de lleno en el mercado de pases. Ángel Sepúlveda se convertirá en nuevo jugador, pero revelan que hay tres canteranos de Verde Valle que podrían llegar a Cruz Azul como parte del pago para quedarse con el fichaje del atacante.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado tendrá que abrir la chequera para fichar futbolistas en la zona ofensiva. Es un hecho que la salida de Cade Cowell, Alan Pulido, Chicharito Hernández y Teun Wilke, por lo que a Gabriel Milito no le bastará con el regreso de Ricardo Marín y la renovación del contrato de Armando González.

Es por este motivo que la directiva de Chivas decidió ir por Ángel Sepúlveda, futbolista que acaba de renovar su contrato con Cruz Azul. En medio de este contexto, en el que llegada estaría cerrada para el 2026, sale a la luz que el Guadalajara volverá a dar como parte de pago a canteranos.

Ángel Sepúlveda está cerca de fichar con Chivas

“Sepúlveda será nuevo jugador de Chivas en cuánto Cruz Azul termine su participación en la Intercontinental y en Liga. Dentro de la operación, la Máquina busca llevarse algún canterano de Guadalajara, Ariel Castro, Leonel Calderón y otro nombre como opciones”, tuiteó Gerardo González, periodista de Vamos Azul, en X.

¿Cuándo reportaría Ángel Sepúlveda a Chivas?

Una de las exigencias de Cruz Azul con Chivas para cerrar la llegada de Ángel Sepúlveda es que su llegada se dé luego de haber terminado de competir en la Liga MX y la Intercontinental. De esta manera, su regreso se daría cerca de fin de año o principio del 2026.