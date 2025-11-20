El Apertura 2025 ha vuelto a demostrar la importancia que tiene la Cantera Rojiblanca para dar forma a la plantilla del primer equipo. Armando González, formado en Verde Valle, se coronó campeón de goleo de la Liga MX. Y el Rebaño también presumió la juventud y el atrevimiento de Santiago Sandoval, quien debutó con apenas 17 años y se convirtió en un titular habitual para Gabriel Milito.

La confianza en la cantera también le permitió al Guadalajara promover y transferir a Europa a Mateo Chávez; o vender en una cifra muy alta a Jesús Orozco Chiquete. E incluso el portero Raúl Rangel se consolida en el Rebaño y en el arco de la Selección Mexicana camino al Mundial 2026.

De esta manera, hay motivos de sobra para confiar en que Chivas podría mirar hacia abajo si pretende suplir la posible baja de Cade Cowell. El Vaquero ha tenido pocos minutos en este Apertura 2025 y ya se habla de podría regresar a Estados Unidos. ¿Quiénes son los cinco juveniles que podrían reemplazarlo?

Cade Cowell podría salir de Chivas en el próximo mercado (Imago7)

Ariel Castro (20 años)

Quizás la opción más conocida por la afición. Y acaba de marcar un auténtico golazo en la Liguilla con Chivas Sub-21. Ariel Castro estuvo cerca de debutar en los tiempos de Fernando Gago e incluso, poco después, marcó un gol en un Clásico Tapatío disputado en Estados Unidos, ya con Gerardo Espinoza. Este semestre jugó 10 partidos con el Tapatío, sin poder convertir.

Ariel Castro no convirtió goles con Tapatío en este torneo (Imago7)

Jorge Guzmán (21 años)

Canterano originalmente del Atlas, donde ya jugó 36 partidos en Liga MX, pero que está completando su desarrollo con el Tapatío en la Liga de Expansión. Perfil zurdo, suele jugar a perfil natural y también puede partir como carrilero. Este torneo sólo se perdió un partido con el Tapatío, donde aportó asistencias y un gol. Cuenta con buen golpeo de balón.

Jorge Guzmán fue un habitual titular del Tapatío en el Apertura 2025 (Imago7)

Juan Pablo Uribe (19 años)

Otro extremo que supo encandilar con la categoría Sub-21, pero que de momento sigue sumando experiencia en Liga de Expansión. Por convocatorias a Selección Mexicana se perdió varios encuentros y apenas participó de cuatro juegos con el Tapatío. Puede jugar por ambos perfiles y es capaz de encontrar muy fácil línea de fondo con su velocidad.

Juan Pablo Uribe es otro de los mejores talentos de su generación en México. Fue un habitual del Tri Sub-20 junto a Hugo Camberos y Yael Padilla (Imago7)

Christian Torres (21 años)

Un nombre quizás menos conocido, pero que el semestre pasado supo ser una de las figuras del Tapatío. En este Apertura 2025 perdió terreno ante otros elementos, además de que el cambio táctico tampoco le favoreció. Mexicoamericano, formado en la cantera de Los Ángeles FC, es un extremo de mucha finalización y que se adapta a ambas bandas.

Christian Torres fue una de las figuras del Tapatío en el torneo pasado (Imago7)

Víctor García (18 años)

Una de esas promesas que lleva un proceso más adelantado que varios de su misma edad. El “Dinamita” García mide apenas 1,73m pero destaca por verticalidad y agilidad en los metros finales. Ya tuvo minutos con la categoría Sub-21 de Pepe Meléndez, señal de que en Verde Valle es considerado como un importante valor de cara a futuro.