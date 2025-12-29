Chivas llevó adelante su primer amistoso de cara al Clausura 2026 y fue una victoria con goleada ante Irapuato. Por otro lado, lo que la transmisión de ESPN no mostró fue el duro momento que vivieron los futbolistas del rebaño Sagrado debido a que aficionados del conjunto fresero ingresaron al campo de juego y tuvieron que ser detenidos por seguridad privada del Guadalajara porque iba contra los elementos rojiblancos.

La noticia que circula en todos lados es la goleada que le propinó el Guadalajara al subcampeón de la Liga de Expansión MX y los hechos de violencia que se vivieron. En la previa hubo enfrentamiento entre ambas barras, mientras que en el post la afición local decidió atacar el bus de los chivahermanos que salían de la ciudad.

Esta mañana salieron a luz más videos sobre lo vivido luego del silbatazo final de la goleada de Chivas ante Irapuato. En su canal de YouTube, Jesús Bernal relató que ni bien terminó el partido la seguridad del equipo tuvo que intervenir para frenar a aficionados de Irapuato que ingresaron al campo de juego y buscaban ir sobre los jugadores.

En el video en cuestión se ve como tranquilamente se van caminando los diferentes elementos del Guadalajara. Al mismo tiempo se observa a al menos cuatro o cinco personas que buscan llegar a los jugadores, mientras que cuerpo técnico, directiva y seguridad le piden que vayan hacia al vestidor.

Club Irapuato será sancionado por lo sucedido ante Chivas

Tras lo sucedido dentro y fuera del Estadio Sergio León Chávez, dan a conocer que el Municipio sancionará a Irapuato. Según lo informado por Superdeportivo, las multas se cobrarán porque no se cumplió con los protocolos que se pactaron en reuniones previas a que se llevara adelante el partido.