Chivas sigue afinando detalles de cara al debut en el Clausura 2026 contra el Pachuca, por lo que Gabriel Milito está aprovechando los duelos de preparación en donde Ricardo Marín regresó con el pie derecho y ya anotó su primer gol en su segunda etapa como rojiblanco.

Debido a la saturación de delanteros, la directiva del Guadalajara mandó a préstamo durante todo el 2025 al ‘4K’ al Puebla, en donde encontró regularidad y experiencia, por lo que ahora vuelve más maduro al redil y así lo demostró.

En la recta final del primer tiempo, Miguel Gómez recibió el balón en los linderos del área de los Leones Negros, en donde mandó un servicio preciso para la llegada de Ricardo Marín que la impactó de primera intención para mandarla al fondo de las redes.

El atacante rojiblanco deberá pelearse el puesto por la titularidad contra Armando González y Ángel Sepúlveda, quienes apuntan a ser los delanteros estelares del chiverío en este Clausura 2026.