Pocas dudas caben de que el momento que vive Armando González no es casualidad ni tampoco una racha pasajera. La Hormiga atraviesa el mejor momento de su corta carrera y se ha convertido en el referente ofensivo de Chivas. Tras coronarse como campeón de goleo en el torneo pasado, hoy vuelve a liderar la tabla en el Clausura 2026, sosteniendo con sus tantos el gran presente rojiblanco en la Liga MX.

Lo que está en juego no es un simple título individual. Y es que si la Hormiga González consigue repetir como máximo anotador del certamen, se convertirá en el primer jugador en 119 años de historia del Club Deportivo Guadalajara en ser bicampeón de goleo en torneos consecutivos de liga. Ninguna de las grandes leyendas ofensivas del Rebaño logró encadenar dos campeonatos de goleo al hilo.

Ni Salvador “Chava” Reyes en la época del Campeonísimo, ni Omar Bravo en los 2000, ni tampoco Chicharito Hernández en su explosión previa a Europa pudieron repetir la hazaña de manera consecutiva. Todos dejaron su huella con títulos de goleo, pero ninguno logró sostener ese dominio individual en el torneo siguiente. Ese es el escalón que ahora busca subir la Hormiga.

Más allá del dato histórico, los números respaldan su candidatura. La Hormiga encabeza la tabla de goleo del Clausura 2026 con cinco goles en seis jornadas, incluido el último para la victoria sobre América en el Clásico Nacional. Si mantiene el ritmo, no solo podría aspirar a coronarse nuevamente como campeón de goleo, sino también a ganarse un lugar entre la convocatoria de México para el Mundial.

Los últimos campeones de goleo de Chivas