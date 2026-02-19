El Club Deportivo Guadalajara no solo atraviesa un gran presente colectivo en el Clausura 2026, sino que también empieza a reflejar ese dominio en los reconocimientos individuales. El Rebaño es el equipo con más apariciones en el XI Ideal del torneo, con un total de 10 presencias, un dato que respalda el momento futbolístico que vive el conjunto rojiblanco en este arranque de año.

Dentro de ese contexto sobresale un nombre propio: Daniel Aguirre. El mediocampista reconvertido en zaguero ha sido elegido en tres oportunidades en el 11 Ideal, convirtiéndose en el futbolista de Chivas con más distinciones en lo que va de las seis jornadas del campeonato. Su regularidad, siendo importante en la zona de construcción pero también pisando el área, ha sido clave dentro del esquema de Gabriel Milito.

El desglose de las apariciones rojiblancas marca una tendencia clara. Detrás de Aguirre aparecen Armando González y Efraín Álvarez, ambos con dos inclusiones cada uno, mientras que Diego Campillo, Richard Ledezma y Roberto Alvarado completan la lista con una presencia. La variedad de nombres evidencia que el buen momento no depende de una sola figura, aunque el zaguero es, hasta ahora, el más constante a nivel individual.

En un equipo que ha sabido imponerse en partidos determinantes, la constancia suele marcar diferencias. Daniel Aguirre no siempre acapara los reflectores, pero su impacto silencioso termina siendo decisivo jornada tras jornada, algo que los reconocimientos oficiales del torneo comienzan a dejar en claro.

El 11 Ideal de la Jornada 6

En la alineación destacada más reciente, posterior al triunfo ante Club América en el Clásico Nacional, los representantes del Guadalajara fueron Armando González y Diego Campillo. Sin embargo, en el balance general del Clausura 2026, el nombre que más se repite es el de Daniel Aguirre, símbolo de regularidad en el sólido presente rojiblanco.