La Selección Mexicana tendrá un compromiso el próximo miércoles contra Islandia, un duelo que no se jugará en Fecha FIFA y que, por lo tanto, deberá afrontarse únicamente con jugadores de la Liga MX. Esto provocará que varios futbolistas de Chivas sean convocados, aunque uno de los nombres que acaba de surgir lo haría solo para cubrir una baja puntual.

Efraín Álvarez volvería a Selección Mexicana.

Se trata de Efraín Álvarez, quien, de acuerdo con fuentes como Récord y el periodista David Medrano, será llamado por Javier Aguirre para cubrir la baja de Gilberto Mora, ausente tanto en la Selección como en Xolos por un problema de pubalgia. Si bien el llamado de Efra es más que merecido por su nivel en Chivas, esta decisión deja más dudas que certezas sobre el plan del Vasco.

El principal problema de esta convocatoria es que Álvarez y Mora no juegan en la misma posición. Efraín es un extremo con funciones claramente ofensivas y pegado a la banda, mientras que el jugador de Xolos actúa más como mediocampista ofensivo por el centro, con responsabilidades y perfiles tácticos muy distintos en Chivas y Tijuana, respectivamente.

Efraín y Mora sí comparten similitudes, pero tienen funciones distintas.

Incluso al compararlos con datos de StatsBomb, las diferencias son claras: Álvarez destaca como uno de los jugadores que más busca asistir a los delanteros en jugada abierta (Open Play xG Assisted), mientras que Mora resalta por su capacidad asociativa, siendo uno de los mediocampistas ofensivos con mejor porcentaje de acierto en sus pases.

Javier Aguirre estaría llamando a los jugadores de Chivas por su buen momento, no porque los contemple en el Mundial

En caso de que Álvarez sea convocado únicamente para cubrir la baja de Mora en una posición que ni siquiera es la suya, esto incrementará las dudas y críticas de un sector de la afición, que considera que Aguirre está aprovechando el gran momento de Chivas y el nivel de sus jugadores, pero sin un plan claro para ellos ni a corto plazo ni de cara al Mundial 2026.