En el 2025 Gabriel Milito fue buscado por otro equipo de la Liga MX antes de llegar a Chivas del Guadalajara. En las últimas horas se reveló que el técnico argentino decidió no llegar a Cruz Azul debido a que no quería hacerse cargo del equipo que había formado Martín Anselmi, quien fue auxiliar su suyo.

No hay dudas de que el técnico argentino se caracteriza por darle la impronta a cada uno de sus equipos para marcar una diferencia sustancial en cada liga. Al igual que en el Guadalajara, todos sus equipos son intensos, manejo de balón y siempre pensar en la portería rival.

Por esta razón no es casualidad que Cruz Azul lo haya ido a buscar a Gabriel Milito cuando Martín Anselmi llegó a Portugal a dirigir a Porto. A su vez, a días del choque contra la Máquina dan a conocer que el técnico argentino no quiso ir porque no quería tomar lo hecho por su antiguo colaborador de análisis de video.

“Cuando Milito arribó como entrenador a Independiente en 2016, encontró a Martín Anselmi como analista de video y decidió integrarlo a su cuerpo técnico; a pesar de que comparten un perfil similar, duraron apenas siete meses juntos y Gabriel no quiso seguir el camino como estratega junto a Martín, pues consideró que se le subió a las barbas”, reveló Carlos Ponce de León en Diario Récord.

Gabriel Milito rechazó a Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “El año pasado, cuando Cruz Azul se debatía sobre el reemplazo de Vicente Sánchez como interino, el principal candidato de Iván Alonso era Milito, porque el proyecto necesitaba un perfil similar al de Anselmi. Sin embargo, cuando buscaron al técnico y le plantearon retomar lo del entrenador anterior, Gabriel declinó, lo rechazó porque no estaba dispuesto a retomar lo que dejó su ex auxiliar. Así de claro. Y después, la propuesta de Chivas y su gran paso”.

¿Cuándo se juega Cruz Azul vs. Chivas?

El encuentro entre Cruz Azul y Chivas por la jornada 7 del Clausura 2026 se llevará adelante desde las 21:00 del Centro de México. En México el partido se podrá seguir por el Canal 2, TUDN y VIX+, mientras que en Estados Unidos solamente por la plataforma paga de Televisa.