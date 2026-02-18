Chivas viene de tener un fin de semana soñado debido a que dominó a gusto a América en una nueva edición del Clásico Nacional. En medio de este contexto, dan a conocer que Omar Govea, jugador que no era tenido en cuenta en el Guadalajara, habría llegado a un acuerdo con la directiva para la renovación de su contrato.

El técnico argentino logró sacarle agua a las piedras debido a que rescató a jugadores que no eran tenidos en cuenta por diferentes entrenadores. Uno de los jugadores que hoy es una pieza clave en el once titular es sin duda Daniel Aguirre, quien tras un año en el conjunto rojiblanco debutó con Milito.

Otro de los futbolistas de Chivas que Gabriel Milito lo tiene como una pieza clave y titular de su equipo es Omar Govea. El mediocampista llegó proveniente de Rayados de Monterrey cuando Fernando Gago era el DT, solo veía un puñado de minutos y todo indicaba que tenía los días contados en el Guadalajara tras el Clausura 2025.

Omar Govea tendría todo acordado para renovar con Chivas. (Foto: Captura / Amazon Prime)

Sin embargo, desde el Apertura 2025 comenzó a tener un rol protagónico y ser un referente dentro como fuera de la cancha ya que dio la cara ante la afición. En medio de este contexto y tras su gran partido ante América, Diego Ivey reveló en ESPN que el futbolista de 30 años llegó a un acuerdo con el Guadalajara con la renovación de su contrato y restará que se haga oficial.

Las estadísticas de Omar Govea en las Chivas de Gabriel Milito

Según información de Transfermarkt hasta el Apertura 2025 Omar Govea había sumado 442 en 15 partidos, 14 por Liga MX y uno en la Leagues Cup 2024 tras ser dirigido por Fernando Gago, Arturo Ortega, Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza. Por otro lado, desde la llegada de Gabriel Milito al Guadalajara sumó más del doble de minutos en once partidos por la fase regular, específicamente 865, y tiene en 1594 en 19 encuentros como titular. A su vez, anotó un gol en el campeonato pasado ante Puebla.