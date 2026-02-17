Como se sabe la Selección Mexicana enfrentará a Islandia el próximo miércoles 25 de febrero en el Estadio la Corregidora. Es un hecho que Javier Aguirre llevará a varios jugadores de Chivas y entre las novedades estaría la posible convocatoria de José Castillo y Efraín Álvarez.

Lo sucedido en el Estadio Akron fue la reafirmación de que el Guadalajara vive un gran momento y que no es fue casualidad lo construido de momento bajo el mando de Gabriel Milito. El sábado llegará una verdadera prueba cuando el Rebaño Sagrado enfrente a Cruz Azul, uno de los serios candidatos a quedarse con el campeonato.

En medio de este contexto, la Selección Mexicana se prepara para la Copa del Mundo 2026, certamen en el que será nuevamente anfitrión. Por esta razón Javier Aguirre tendrá nuevamente un amistoso cuando enfrente a Islandia en el Estadio La Corregidora y, según David Medrano, se repetiría gran parte de la lista de convocados para los duelos ante Panamá y Bolivia.

José Castillo podría jugar con la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

En su canal de YouTube, el periodista de Azteca Deportes y Medio Tiempo reveló que José Castillo y Diego Campillo, este último vienen de reemplazar a Luis Romo ante América, podrían ser llamados para el duelo de la semana que viene. A su vez, Alex Ramírez reveló que Efraín Álvarez también entraría en la consideración del Vasco Aguirre.

¿Qué jugadores de Chivas serían convocados a la Selección Mexicana?

Teniendo en cuenta la información que circula, Chivas cedería a Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Bryan González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. A ellos hay que sumar el posible llamado de José Castillo y Efraín Álvarez.