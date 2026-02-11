La Selección Mexicana continuará sosteniendo partidos de preparación antes de su participación en la próxima Copa del Mundo; sin embargo, para el próximo compromiso, el entrenador Javier Aguirre tendría un par de problemas que resolver y la solución podría estar nuevamente en Chivas.

El próximo compromiso del Tricolor será a finales de febrero para enfrentar a Islandia, en donde las salidas de Obed Vargas y Germán Berterame al Atlético de Madrid e Inter de Miami, respectivamente, cambiarían radicalmente la planeación del Vasco.

El reportero de TV Azteca, David Medrano, reveló que Javier Aguirre no podrá contar con ellos para este compromiso, por lo que surge la duda de quiénes podrían suplirlos en el Tricolor, en donde la principal alternativa para la delantera estaría nuevamente en el Guadalajara en la figura de Ángel Sepúlveda.

“El que está en problemas es el Vasco. De cara al partido contra Islandia del 25 de febrero en Querétaro, Javier Aguirre tenía contemplado llamar a Obed Vargas y a Germán Berterame, tal y como los llamó a los dos partidos anteriores.

“Hay que borrarlos, porque al estar jugando fuera de México, el Vasco no podrá contar con ellos para estos partidos. ¿Qué significa? Que hay que buscar opciones dentro del medio mexicano.

“El tema es el centro delantero. ¿Quién va a ser el otro centro delantero además de la Hormiga González? Henry Martín está lejísimos de un nivel importante. Memo Martínez apenas quiere empezando a jugar y el Cuate Sepúlveda no juega, es el suplente de la Hormiga”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes fueron llamados de Chivas en la reciente convocatoria de la Selección Mexicana?

Hay que recordar que el Tricolor sostuvo un par de duelos amistosos hace unas semanas pese a que no era una fecha FIFA, por lo que Javier Aguirre tuvo que echar mano exclusivamente de futbolistas de la Liga MX en donde mandó a llamar a ocho elementos del Rebaño.

Para dichos compromisos contra Panamá y Boliva, Javier Aguirre convocó a Raúl Rangel, Bryan González, Richy Ledezma, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González y Ángel Sepúlveda.