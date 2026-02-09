Las Chivas de Guadalajara se preparan para afrontar el Clásico Nacional en un momento inmejorable, luego de un arranque perfecto en el Clausura 2026 que las tiene como líderes y con pleno de victorias. El Rebaño Sagrado visitará al América con la confianza en alza y con la ilusión de extender su gran presente en el duelo más importante del fútbol mexicano, donde además estará en juego el orgullo y la posibilidad de dar un golpe de autoridad en el torneo. Asimismo, Gabriel Milito estará obligado a realizar modificaciones en el once inicial y el entorno rojiblanco ya vive la semana con expectativa máxima.

Jonathan Pérez ya es refuerzo del Guadalajara

Cuando parecía que el Guadalajara ya se había despedido del mercado, Chivas terminó por concretar el fichaje de Jonathan Pérez, mexicoamericano de 21 años que llega procedente del Nashville de la MLS y se desempeña como extremo por derecha, con la izquierda como pierna hábil, un perfil similar al de Roberto Alvarado. El futbolista ya arribó a suelo mexicano y firmará un contrato por cuatro años con el Rebaño Sagrado, sumándose a Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda como los refuerzos del Rebaño para este Clausura 2026.

Gabriel Milito fue elegido como el DT del mes

La Liga MX reconoció a Gabriel Milito como el mejor entrenador del mes de enero, gracias al destacado desempeño que ha tenido Chivas desde la Jornada 1 del Clausura 2026, periodo en el que el conjunto tapatío presume paso perfecto con cinco triunfos en igual número de partidos. A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del campeonato acompañó el anuncio con el mensaje: “El pastor que transformó al Rebaño”, destacando el impacto inmediato del técnico argentino en el funcionamiento y los resultados del equipo.

Armando González, el jugador del mes

La Liga MX también reconoció a Armando González como el Mejor Futbolista del mes de enero, distinción que llega de la mano de su notable momento con Chivas, donde se ha convertido en una de las grandes figuras del Clausura 2026. La Hormiga pelea palmo a palmo por el bicampeonato de goleo y sus cuatro anotaciones han sido determinantes para que el Guadalajara marche con paso perfecto, producto de cinco triunfos en cinco partidos, además de imponerse en la votación a otros nombres destacados del torneo como Joao Pedro o José Paradela.

Diego Campillo sería el reemplazo de Luis Romo

De cara al Clásico Nacional, todo apunta a que Diego Campillo será el encargado de ocupar el lugar de Luis Romo como el líbero rojiblanco, luego de que el capitán se lesionara y quedara descartado para enfrentar al América. Campillo viene de regresar recientemente a las convocatorias tras superar una lesión que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas, por lo que Gabriel Milito apostaría por su capacidad para ser primer pase y el conocimiento del sistema para sostener el equilibrio del equipo en un partido de máxima exigencia.