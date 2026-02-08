Bad Bunny convirtió el medio tiempo del Super Bowl 2026 en una celebración continental. Y es que durante su presentación en el Levi’s Stadium de Santa Clara, el artista puertorriqueño rindió tributo a la identidad latina al mostrar las banderas y mencionar a cada país de Latinoamérica, integrando también a Estados Unidos y Canadá.

No obstante, el Club Deportivo Guadalajara no dejó pasar el momento y, con su característico tono irónico, lanzó una sutil broma en redes sociales, asegurando que los medios tiempos que se viven en el Estadio Akron se viven mejor, acompañando el mensaje con una imagen del recuerdo de Pancho Barraza cantando ante la afición rojiblanca.

Tras la publicación las reacciones no se hicieron esperar por parte de la afición de Chivas, quienes compartieron videos de los medios tiempos de los partidos del equipo en la cancha del Estadio Akron, donde en todos luce espectacular.

El mensaje de Chivas tras el Show de medio tiempo del Super Bowl.

¿Cómo fue el show de medio tiempo de Bad Bunny?

El espectáculo de medio tiempo estuvo ambientado en Puerto Rico, integrando paisajes, símbolos y referencias propias de la isla, además de múltiples guiños a la cultura latina.

Cabe mencionar que Bad Bunny ofreció un espectáculo de 20 minutos en el que interpretó nueve temas, arrancando con “Tití Me Preguntó”, una elección que encendió de inmediato al Levi’s Stadium, pues desde los primeros segundos, el público se entregó por completo, coreando y bailando cada canción.