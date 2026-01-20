El partido del pasado fin de semana entre Chivas y Querétaro no fue un compromiso más, sino que se habrían suscitado algunos destrozos en las instalaciones del Estadio Akron ocasionados por personal del equipo de Gallos Blancos.

Después del partido que terminó con el triunfo del Guadalajara por marcador de 2-1 sobre los emplumados, se ha dado a conocer que se habría suscitado un percance en los accesos al recinto rojiblanco ocasionado por un error del conductor del autobús de la escuadra queretana.

El portal Mediotiempo destapó que la Liga MX está enterada del percance, por lo que la directiva del conjunto negriazul deberá cubrir los costos de las reparaciones generadas por el percance.

“La reciente visita del Querétaro a las Chivas no dejó nada contento al personal del Estadio Akron y no precisamente por el resultado (…) Resulta que el Querétaro dejó su recuerdo porque al salir del Akron el chofer del camión no le midió bien y le pegó a unos tubos de agua que terminaron por romperse y provocar una fuga que rápidamente fue detenida por el personal de la casa de las Chivas.

“Eso sí, el comisario vio todo y lo asentó en su reporte por lo que desde Toluca le llegará la cuenta al nuevo dueño de los Gallos para pagar el chistecito del operador“, se reveló en la columna de El Bolero.

Estadio Akron, bajo la lupa por la Copa del Mundo

Aunque el primer equipo de Guadalajara tiene asegurada su permanencia en el Estadio Akron hasta el mes de mayo, la realidad es que se están realizando inspecciones para entregar el inmueble a la FIFA en las mejores condiciones posibles.

Es por eso que en el club se ha decidido que el Tapatío juegue en Tepatitlán durante todo el Clausura 2026, además de que Chivas Femenil ya tuvo que mudarse al Estadio Jalisco para el duelo contra Santos, aunque no se ha confirmado si esta será una situación recurrente por el resto del semestre.