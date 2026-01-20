Una de las grandes misiones que tiene Gabriel Milito como entrenador de Chivas es la de formar y consolidar a los jugadores de fuerzas básicas que dan el salto al primer equipo, en donde actualmente tiene tres joyas que debe de pulir que son Hugo Camberos, Yael Padilla y Santiago Sandoval.

El entrenador argentino le ha dado el voto de confianza a algunos juveniles durante el poco más de un semestre que tiene colaborando con el Guadalajara; sin embargo, el sudamericano necesita entregar buenos resultados, por lo que el impulso a varios elementos ha sido de manera gradual.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez ventiló la charla que habría tenido Gabriel Milito con estos tres futbolistas, en donde les dejó en claro que recibirán sus oportunidades, en donde deberán ser determinantes y aprovechar los minutos que les otorguen.

“El proyecto que se tiene con Hugo Camberos, al igual que con Yael Padilla y Santiago Sandoval es llevarlos poco a poco. Santiago jugó más que los otros dos el torneo anterior porque le dieron la posibilidad de aparecer cuando Roberto Alvarado no estuvo en condiciones por lesión (…) El técnico Gabriel Milito ha hablado con él para decirle: ‘vámonos despacio, cambian las circunstancias’.

“Habló con Hugo Camberos y con Yael Padilla, para decirles que este campeonato necesita que estén siempre a tope, dispuestos a entrar cuando se requiera, que sean solución para el equipo y no solo sumen minutos, para eso deben de entrenar a full. No hay ningún tema, porque saben que les va a llegar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Yael Padilla y Santiago Sandoval, los de más impulso en Chivas

Desde la salida de Cade Cowell del Guadalajara, el entrenador Gabriel Milito ha volteado más a los juveniles para refrescar la ofensiva en algunos compromisos, en donde Yael Padilla ha sido un revulsivo, mientras que Sandoval es el elemento de refresco recurrente desde el semestre anterior.