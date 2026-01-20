Chivas está registrando un espectacular arranque en este Clausura 2026 al ser el único equipo de toda la Liga MX con paso perfecto tras tres jornadas, por lo que millones de aficionados rojiblancos han comenzado a ilusionarse con que este torneo podrán levantar la 13 en el futbol mexicano.

La euforia de los seguidores del Guadalajara ha ocasionado que comiencen a retratarse en las gradas del Estadio Akron, por lo que el juego más esperado de la fase regular, el Clásico Nacional contra el América, apunta a ser una fiesta rojiblanca.

Y es que este martes, a casi un mes de que se dispute el duelo de Liga MX entre el chiverío y las Águilas, la empresa que se encarga de distribuir los boletos de los partidos del Rebaño, Boletomóvil, anunció que ya están agotadas las entradas para este enfrentamiento.

Por si fuera poco, la directiva tapatía encabezada por Amaury Vergara decidió poner una promoción en donde los aficionados que adquirían sus entradas para el Clásico Nacional, también podrán ingresar al duelo contra el León.

Hay que recordar que en este momento, Chivas marcha como el mejor club de México, mientras que el América está viviendo momentos complicados, en donde ni siquiera han podido anotar gol en todo el torneo, por lo que la euforia rojiblanca está más ardiente que nunca.

Página de Boletomóvil

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El choque entre los dos clubes más importantes de México está pactado a disputarse el sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, duelo que está anunciado a arrancar en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.