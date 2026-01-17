Chivas ha registrado un espectacular arranque de torneo, en el que es el único equipo de toda la Liga MX que marcha perfecto en el Clausura 2026; sin embargo, el calendario de competencia le dará un descanso obligatorio.

Previo al arranque del torneo, los dueños de los clubes decidieron que el torneo local sufriera algunas modificaciones en su planeación para abrir espacios de trabajo a la Selección Mexicana de cara al Mundial, razón por la que se arrancó el semestre con jornada doble.

El Guadalajara no tiene programado ningún partido amistoso para este receso futbolístico, por lo que Gabriel Milito les dará unos días de descanso y posteriormente volverá a trabajar para preparar el siguiente duelo de Liga MX.

El siguiente compromiso para el chiverío será hasta el sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras cuando visiten al Atlético de San Luis, compromiso que será parte de la jornada 4 del Clausura 2026.

Medio equipo de Chivas seguirá trabajando

Hay que recordar que el Guadalajara se convirtió en la base de la Selección Mexicana para estos compromisos contra Panamá y Bolivia, por lo que Raúl Rangel, Bryan González, Richy Ledezma, Luis Romo, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando González reportarán con Javier Aguirre en el Tricolor.

¿Cuándo serán los partidos de México contra Panamá y Bolivia?

El Tricolor tendrá algunos ensayos antes de la Copa del Mundo, en donde el primero será contra los Canaleros el próximo 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández, mientras que el segundo duelo contra los bolivianos será el domingo 25 de enero en el Estadio Olímpico.