Amando González se ha convertido en la esperanza goleadora de Chivas en este Clausura 2026 gracias a sus brillantes actuaciones que ha registrado desde el torneo anterior, por lo que las esperanzas del Rebaño en ganar los partidos dependen en gran medida de su efectividad frente a las porterías rivales.

La Hormiga ya se ganó un prestigio al consagrarse como campeón de goleo del Apertura 2025, por lo que los defensores ya le prestan más atención al momento de marcarlo en este semestre; sin embargo, el juvenil desea seguir marcando diferencia en favor del Guadalajara.

El artillero del Guadalajara se mantiene en plan goleador al vacunar al Querétaro con un soberbio remate de cabeza que le bastó para anotar su segunda diana del semestre en solo tres jornadas disputadas.

Así está la tabla de goleo del Clausura 2026 EN VIVO

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlético de San Luis de la jornada 4?

Hay que recordar que la Liga MX tendrá un parón futbolístico debido a los duelos de preparación que tendrá la Selección Mexicana, por lo que el Guadalajara regresará a la actividad hasta el sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, compromiso que se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México.