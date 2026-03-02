El Club Deportivo Guadalajara atraviesa un momento particular en el Clausura 2026 de la Liga MX. Tras un arranque arrollador con seis triunfos consecutivos que lo posicionaron como líder del torneo, el equipo de Gabriel Milito perdió impulso en las últimas jornadas. Las derrotas ante Cruz Azul y Toluca lo hicieron ceder terreno en la tabla y encendieron algunas señales de alerta en plena pelea por los primeros puestos.

En ese contexto deportivo, el calendario le presenta ahora un desafío adicional: Chivas deberá disputar tres partidos consecutivos en condición de visitante. La seguidilla no estaba contemplada originalmente y genera una exigencia mayor en un tramo clave del campeonato, donde cada punto empieza a tener peso específico en la lucha por la clasificación directa a la Liguilla.

Calendario del Guadalajara en marzo de 2026 (@Chivas)

La explicación está en la reprogramación del partido correspondiente a la Jornada 9 frente a Club León. Ese encuentro debía jugarse en el Estadio Akron, pero fue aplazado debido a que el recinto albergará la Copa de Leyendas con la participación de Barcelona y Real Madrid. Al moverse ese compromiso para una fecha posterior, el orden de localías quedó desfasado y derivó en la actual racha de salidas consecutivas: Cruz Azul, Toluca y ahora Atlas.

Así, en un momento donde el equipo busca recuperar regularidad y sostenerse en la parte alta de la tabla de la Liga MX, el calendario suma un factor extra de dificultad. Superar con buenos resultados esta serie fuera de casa no solo le permitiría compensar los tropiezos recientes, sino también llegar fortalecido al duelo pendiente ante León, el cual tendrá lugar el próximo miércoles 18 de marzo.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

Chivas volverá a jugar oficial por la Liga MX el sábado 7 de marzo de 2026, cuando visite a Atlas en el Clásico Tapatío correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026. Ese será su primer compromiso luego de la pausa por la reprogramación del duelo ante Club León, que fue aplazado para el miércoles 18 de marzo debido a la celebración de la Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid en el Estadio Akron.