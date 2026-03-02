Chivas viene de tener un fin de semana duro debido a que perdió ante Toluca por 2-0, pero da de qué hablar por su forma de jugar. Fernando Hierro reveló que sigue de cerca todo lo que sucede con el Guadalajara y afirmó que se siente feliz por el éxito que vive el Guadalajara con sus fuerzas básicas, ya que él como su equipo invirtieron tiempo y trabajo para que hoy triunfen como es el caso de Armando González, Hugo Camberos y Samir Inda.

No hay dudas de que el exdirectivo rojiblanco llegó por la puerta grande del Rebaño Sagrado, pero se fue en silencio por la puerta de atrás para ir a ser directivo en el futbol árabe. Quienes se quedaron en su lugar fueron Juan Carlos Martínez Castrejo, Sergio Pérez y Fran Pérez, directivos que no dejaron el mejor recuerdo en la Perla Tapatía.

A casi dos años de su salida de Chivas, Fernando Hierro regresó a Guadalajara para formar parte del Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona. En el Estadio Akron el exdirectivo del Rebaño Sagrado rompió el silencio para marcar que una de las grandes alegrías que hoy le da el conjunto rojiblanco es ver cómo triunfan canteranos como la Hormiga, Camberos e Inda debido a que invirtieron tiempo y trabajo en ellos.

Fernando Hierro habló de Chivas.

“Cuando se está hay (en un club) hay un proceso que evidentemente cuando hay un cambio pues todo el mundo piensa diferente, todo el mundo puede pensar diferente y esa es la realidad y la riqueza del fútbol”, explicó el exdirectivo rojiblanco cuando le consultaron sobre su relación con la institución que lo recibió en el 2023.

Y agregó: “Si hay una cosa que realmente sí que me alegro es que toda esa generación de los Armando, de los Inda, de los Hugo Camberos, etcétera, son chicos que empezamos nosotros hace 3 años hacer trabajos individualizados y que tuvo los ves que van llegando por gota. Eso sí que es algo que invertimos mucho tiempo tanto mi equipo de trabajo como yo, en el fortalecimiento, que entrenase, que el jugador de Verde Valle esté preparado y en eso hicimos mucho trabajo con las categorías inferiores”.

Fernando Hierro responsable de fichar a Chicharito y a Gago

Muchos recordamos que Fernando Hierro fue el responsable de traer a Veljko Paunovic, quien fue subcampeón en el Clausura 2026. A su vez, fue él quien decidió traer a Fernando Gago, quien abandonó el proyecto por Boca Juniors, y a Chicharito Hernández, duramente criticado por el penal que falló ante Cruz Azul.