Quizás muchos no lo recuerden, pero uno de los primeros fichajes de la gestión de Fernando Hierro fue el de Brandon Téllez, futbolista que venía de un paso por la academia Los Ángeles Galaxy. En aquel entonces, el mediocampista tenía 18 años y llegó para sumarse a las Fuerzas Básicas con la intención de comenzar a escalar en la estructura rojiblanca.

Téllez se desempeñaba como contención y desde esa posición se ganó también un lugar en las Selecciones Juveniles de México, al mismo tiempo que se consolidaba en las filas del Tapatío en la Liga de Expansión MX. Para este Clausura 2026, está teniendo un cambio importante en su carrera, ya que desde la llegada de Pepe Meléndez ha pasado a jugar como defensor central.

El Tapatío está adoptando un esquema de juego muy similar al de las Chivas de Gabriel Milito y es ahí donde Brandon Téllez fue reconvertido como zaguero derecho en una línea de tres centrales, siendo muy útil facilitando salidas limpias de balón gracias a la visión de juego que desarrolló durante sus años como mediocentro.

Incluso, cuando amerita, Téllez también sabe romper en conducción hacia adelante para romper la presión rival. Además de que su poderío físico -1,90m de altura- lo convierte en un valor importante a la hora de defender el área o hacerse fuerte en el marcaje y anticipos.

Brandon Téllez, un caso similar al de Daniel Aguirre

También con doble nacionalidad y formación previa en Estados Unidos, Daniel Aguirre hizo antes los mismos pasos que hoy le tocan a Brandon Téllez. El futbolista que hoy forma parte del primer equipo también jugaba como mediocentro hasta que Gabriel Milito lo reconvirtió en marcador central, aprovechando su visión de juego y capacidad de pase, siendo una de las grandes sorpresas de Chivas en estos últimos torneos.