El Tapatío de Pepe Meléndez viene de igualar por 2-2 ante Correcaminos por la Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga de Expansión MX. El Filial rojiblanco quedó en segundo lugar, pero sin dudas está haciendo un buen torneo, después de una gestión de Arturo Ortega que no logró clasificar a Liguilla en el último torneo. En este equipo, dos jugadores que pasan por un buen nivel son Leonardo Jiménez y Jorge Guzmán.

Es un hecho que el Tapatío está replicando prácticamente el mismo dibujo táctico que el primer equipo de Chivas, con tres centrales y dos carrileros que hacen ancho el campo. Ese es el rol que tienen Leo Jiménez -derecha- y Jorge Guzmán -izquierda-, tal y como acostumbran Richard Ledezma y Bryan González en el primer equipo, con mucha proyección y profundidad.

Justamente, en el empate frente a Correcaminos, los dos carrileros se anotaron con una asistencia cada uno. Primero Jorge Guzmán intentó un remate al arco que fue desviado por Saúl Zamora; luego Leo Jiménez se hizo cargo de un balón parado desde la derecha que terminó en gol de Brandon Téllez.

Sin embargo, este no fue un hecho aislado, ya que Leo Jiménez alcanzó las tres asistencias en ocho jornadas, donde además convirtió un gol; por su parte, Jorge Guzmán lleva dos asistencias y un gol. El torneo pasado, además, Vallarta Guzmán fue el líder de asistencias con cuatro pases de gol, lo cual habla de su constancia en la producción ofensiva.

Leo Jiménez y Jorge Guzmán ya fueron vistos por Gabriel Milito

En cualquier caso, Milito sabe que puede echar mano del Tapatío si precisa suplir alguna baja, pues Leo Jiménez y Jorge Guzmán están adaptados al sistema táctico y además trabajaron con el primer equipo durante la última pretemporada. Con 22 años cada uno, sin dudas apuntarán a continuar con sus buenos rendimientos para dar el salto al equipo principal de Chivas.