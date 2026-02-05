Jorge Guzmán empieza a construir su candidatura para el primer equipo de Chivas. Lejos del ruido, pero cada vez con más argumentos, el carrilero izquierdo del Tapatío fue protagonista el pasado fin de semana al marcar uno de los goles en la victoria 2-0 sobre Leones Negros, un aporte que refuerza su buen momento y vuelve a poner su nombre en el radar del proyecto rojiblanco.

No es un caso aislado: el ex Atlas atraviesa una etapa de continuidad y confianza que lo perfila como uno de los nombres a seguir dentro de la filial. De hecho, Guzmán ya fue contemplado por Gabriel Milito en la pretemporada con el primer equipo y, desde el arranque del torneo, ha sido titular en los cuatro partidos disputados por el Tapatío.

Para un futbolista que hace no mucho buscaba relanzar su carrera tras salir de Atlas, la secuencia marca un cambio de estatus: hoy es una pieza estable dentro del once y un jugador que empieza a asumir responsabilidades. Desde lo futbolístico, Guzmán ofrece un perfil muy específico: carrilero izquierdo en línea de tres, con clara vocación ofensiva. Aporta amplitud, profundidad y llegada al área, tres rasgos que Milito valora especialmente en sus esquemas.

Además, se trata de un buen centrador, capaz de enviar balones con intención desde zonas altas, una virtud que lo emparenta con el estilo de Bryan González, actual dueño del carril izquierdo en el primer equipo. Por eso, no resulta exagerado pensar a Guzmán como una variante casi ideal para “Cotorro”: comparten posición, rol y características: ambos son carrileros de recorrido largo, con tendencia a atacar más que a cerrar, y con capacidad para influir en el último tercio.

Jorge Guzmán ya debutó en Liga MX

En un plantel donde las alternativas naturales por izquierda no abundan, el ex Atlas aparece como una solución que combina perfil, juventud y experiencia en Primera División. Y es que Jorge Guzmán ya sabe lo que es jugar en Primera División. El carrilero debutó en la Liga MX con Atlas el 11 de septiembre de 2022 ante Atlético de San Luis y, a lo largo de su etapa con los Zorros, acumuló 36 partidos en la máxima categoría, experiencia que hoy lo diferencia dentro del Tapatío y respalda su aspiración de volver a competir al más alto nivel, esta vez con la camiseta de Chivas.