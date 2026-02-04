La gestión de Matías Almeyda fue grandiosa para los millones de aficionados de Chivas, ya que entregó muchos campeonatos en muy poco tiempo; sin embargo, pese a que el ciclo del Pelado concluyó hace casi ocho años, aún podría entregarle un último regalo a la afición del Rebaño.

En las semanas recientes se ha especulado sobre la posibilidad de que la Conmebol le abra las puertas nuevamente a los clubes de Concacaf para participar en la Copa Libertadores, situación que sería benéfica para todo el futbol mexicano.

En caso de que se haga oficial la posibilidad de regresar a la competencia más importante del continente a nivel de clubes, el Guadalajara debería ser el primer representante de México gracias a una antigua victoria de la mano de Matías Almeyda.

El chiverío se proclamó campeón de Copa MX en el Apertura 2015, lo que le permitió jugar la Supercopa MX frente al Veracruz en el verano del 2016, trofeo que otorgaba el boleto al repechaje a la Copa Libertadores del 2017 y en el que el Rebaño se coronó, obteniendo ese boleto.

Sin embargo, para ese año, se suspendió la participación de clubes mexicanos debido al cambio de calendario en la competencia sudamericana, lo que afectó la planeación para los clubes de Concacaf, quedando marginados de participar en dicha instancia.

Chivas ganó la Supercopa en el adiós de Omar Bravo

Ese partido no solamente fue especial porque fue otro trofeo a las vitrinas del Guadalajara, sino que también marcó el adiós definitivo de Omar Bravo, partido en el que inclusive anotó el segundo gol del Rebaño sobre los Tiburones Rojos, marchándose al North Carolina de Estados Unidos.