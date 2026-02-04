La directiva de Chivas no solamente tiene un fuerte dolor de cabeza por culpa de Alan Pulido, sino que también la salida de Érick Gutiérrez se ha convertido en una preocupación para Alejandro Manzo y Javier Mier; sin embargo, la buena disposición del mediocampista ha creado un panorama completamente diferente dentro del redil.

Es cierto, la salida del Guti se estaría suscitando exclusivamente por decisión de Gabriel Milito, por lo que el panorama parece que no cambiará, por lo que en la cúpula del Guadalajara estarían dispuestos a agotar todas las opciones para poder permitirle al jugador continuar en activo, sin perjudicar lo económico.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que la directiva de Chivas se acercará a los clubes de la MLS con los que tenga una buena relación, para tratar de acercar al Guti para que continúe con su carrera, ya que en México solo existió la opción del Pachuca, pero no llegó al tema salarial.

“El caso del Guti, tampoco hubo modo de cuadrar el tema salarial. Me cuentan que es un tema meramente salarial (…) Pachuca fue el único club en México que mostró un interés real y serio por Guti. Hoy, Guadalajara no tiene otra oferta formal y seria por Érick Gutiérrez.

“Ahora, lo que procurará explorar la gente de Guadalajara si no hay un arreglo aquí, es tratar de tocar las puertas de Estados Unidos. Hay buenas relaciones en Estados Unidos porque ha hecho bastantes negocios con la MLS y diversos equipos de Estados Unidos.

“En el caso de Érick Gutiérrez todo pasa por el profe Gabriel Milito. Aunque la directiva le tiene mucho aprecio a Guti, valoran su disposición. Valoran que es un tipo que no se haya mostrado en este tema de la potencial salida, no se ha mostrado conflictivo, solamente ha defendido lo suyo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo cierran los registros en la MLS?

En México la ventana de transferencias concluye definitivamente el 9 de febrero; sin embargo, en la MLS, por la diferencia del formato de juego, se tiene hasta mediados de abril para poder inscribir nuevos futbolistas, lo que le abre la ventana al Guadalajara de negociar hasta por casi dos meses más por Érick Gutiérrez.