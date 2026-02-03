Chivas se mantiene firme en la Liga MX luego de haber superado Atlético de San Luis por 3-2 en el Estadio Alfonso Lastra. El equipo de Gabriel Milito es líder e invicto con 12 puntos en el Clausura 2026.

‌Uno de los jugadores claves de la victoria ante los Potosinos fue Daniel Aguirre, quien dejó mensaje en redes sociales, mientras que el entrenador argentino destacó como nadie el trabajo que lleva adelante Omar Govea. A su vez revelan la decisión que tomó Gabriel Milito con parte del staff del club y sale la luz la posible alineación ante Mazatlán.

‌El mensaje de Daniel Aguirre a la afición de Chivas

‌No cabe ningún tipo de dudas de que Daniel Aguirre es uno de los jugadores claves en el once titular de Chivas porque no solo defiende, sino que además llega al área rival con gol como ante Atlético de San Luis. Tras lo sucedido el pasado sábado, el defensor rojiblanco dejó mensaje de una palabra en redes sociales. “Seguimos… Chivas”, comentó.

‌Gabriel Milito destacó a Omar Govea

‌Mientras muchos se quedan con el trabajo de Armando González, Richard Ledezma y Daniel Aguirre, Gabriel Milito afirmó que Omar Govea es un jugador clave en su equipo. “Un jugador muy importante para nosotros. Un jugador que nos da técnicamente, es muy bueno y nos da mucho criterio con la pelota. Nos da comprensión del juego en una posición donde es fundamental tener comprensión del juego. Después es un jugador 100% de equipo donde hace su trabajo y si tiene que redoblar un esfuerzo para ayudar a los compañeros lo hace sobre todo en aspecto defensivo”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

‌La decisión de Gabriel Milito con parte del staff de Chivas

Cómo decíamos al principio, Chivas mantiene un andar increíble en el Clausura 2026 y comienzan a salir a la luz detalles sobre el trabajo de Gabriel Milito. Uno de ellos lo reveló José María Garrido al contar que el entrenador argentino no quiere que tomen fotografías y videos cuando se realizan trabajos en cancha.

Así formaría Chivas ante Mazatlán

La acción para el Guadalajara llega nuevamente el próximo domingo cuando enfrente a Mazatlán por la jornada cinco de Clausura 2026. A cuatro días para el partido revelan que el Rebaño Sagrado formaría con Raúl Rangel, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.