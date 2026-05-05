Chivas continúa preparando el partido de Vuelta del Clausura 2026 contra Tigres, en donde buscará vencer a los felinos por dos goles de diferencia para asegurar su boleto a Semifinales de la Liga MX, en donde habría una buena noticia para los rojiblancos.

La realidad es que los felinos tienen un poderoso arsenal a la ofensiva; sin embargo, el entrenador de los universitarios, Guido Pizarro, podría prescindir de Fernando Gorriarán para el duelo contra el Rebaño por una molestia muscular que pondría en entredicho su participación el fin de semana.

Al minuto 14 del duelo de los regiomontanos contra el Nashville por el pase a la Final de la Concachampions, el mediocampista argentino sufrió una molestia que inclusive lo hizo salir entre lágrimas, aunque el panorama parecería no ser tan grave según reveló el propio futbolista al término del partido.

“Mañana me harán estudios. Sentí una molestia pequeña y preferí salir por precaución. No es nada grave y tratar de estar lo antes posible”, explicó el futbolista a su salida del Estadio Universitario.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Tigres?

El duelo de Vuelta por el pase a las Semifinales se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, duelo que se disputará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.