La carrera del futbolista es muy corta, por lo que los jugadores tratan de mantenerse en activo el mayor tiempo posible, por lo que este elemento surgido de las fuerzas básicas de Chivas ya apuntaría a salir del redil en búsqueda de una nueva oportunidad en otra institución.

El guardameta Eduardo García ha quedado en el olvido por parte del entrenador Gabriel Milito, relegándolo a cuarta opción en la portería del Guadalajara, por lo que ya estaría analizando opciones en el mercado de fichajes para continuar su carrera fuera del chiverío.

El comunicador de ESPN, Jesús Bernal, explicó que ante la falta de oportunidades en el primer equipo rojiblanco e inclusive, la reciente renovación de Óscar Whalley, el Dragón estaría buscando la puerta de salida del conjunto rojiblanco.

“Ya hay un portero de Chivas que está buscando equipo para el verano y se trata del Dragón García, quien le quedó muy en claro que no entraba en planes para este torneo. Incluso, en Chivas terminaron por renovar a Óscar Whalley, lo que significa que tampoco entra en los planes futuros.

“Uno de los prospectos que tenía Chivas en la portería, pero no encaja. Ya está en la búsqueda de equipo, a ver dónde es que recae este jugador que en algún momento fue la gran promesa de la portería en el Rebaño Sagrado“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quién es el tercer portero de Chivas?

Tomando en cuenta de que Raúl Rangel es el portero estelar del Guadalajara y el segundo puesto es para el mexico-español, Óscar Whalley, el entrenador Gabriel Milito ha dado su voto de confianza a Sebastián Liceaga, quien inclusive ya ha hecho pretemporada con el primer equipo y hasta fue el suplente el pasado fin de semana contra Tigres.