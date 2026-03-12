Tapatío viene de caer ante Cancún FC luego de haber perdido por 2-1 por la jornada 9 del Clausura 2026. Mañana los Cabritos volverán a tener acción cuando enfrente a Alebrijes por la fecha 10, por lo que Pepe Meléndez confirmó el regreso de Eduardo García, mientras que dio a conocer que Sergio Aguayo volverá a ser tenido en cuenta.

No hay dudas de que el segundo equipo del Guadalajara ha sido clave para Gabriel Milito debido a que logró darle minutos a jugadores que en el futuro serán tenidos en cuenta. Especialmente para darle con regularidad minutos jugadores como Ángel Chávez o Samir Inda.

Por otro lado, Pepe Meléndez confirmó una importante noticia a Chivas debido a que convocó a Sergio Aguayo. Especialmente porque no había sido convocado en los últimos tres partidos con los Cabritos. Cabe destacar que el futbolista formado en Pachuca es uno de los jugadores que se perfila a ser el tercer delantero si Armando González es convocado al Mundial 2026.

Sergio Aguayo volvió a ser convocado. (Foto: IMAGO7)

Eduardo García borrado en Tapatío

Pepe Meléndez decidió no convocar a Eduardo García para el duelo de Tapatío ante Alebrijes luego de haber cometido un insólito error en el 2-0 en la derrota ante Cancún. Cabe destacar que Gabriel Milito cepilló al Dragón por nivel.

Los 21 convocados de Tapatío para enfrentar a Alebrijes