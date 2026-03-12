El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026. En medio de este contexto, José Meléndez confirmó los primeros tres descartados de Gabriel Milito para enfrentar a los Guerreros debido a que en su convocatoria para enfrentar a Alebrijes.

Uno de los puntos altos del técnico en el Rebaño Sagrado es que logró consolidar diferentes jugadores de las fuerzas básicas en el primer equipo. A Armando González hay que sumar a jugadores que esperan oportunidades como Yael Padilla, Hugo Camberos, Miguel Gómez y Santiago Sandoval.

En medio de este contexto, Chivas volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Santos Laguna por la jornada 11. En medio de este contexto, José Meléndez confirmó tres jugadores que no serán tenidos en cuenta por Gabriel Milito para recibir a los Guerreros en el Estadio Akron.

Aguayo e Inda no serán tenidos en cuenta por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Uno de ellos Ángel Chávez, quien se perfilaba a ser tenido en cuenta ante la quinta amarilla que recibió Daniel Aguirre. Al defensa hay que sumar a Samir Inda, mediocampista que es seguido de cerca por el entrenador argentino, y Santiago Aguayo, cuarto atacante del primer equipo.

Los 21 convocados de Tapatío para enfrentar a Alebrijes