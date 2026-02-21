La estructura deportiva de las Chivas de Guadalajara pone un especial énfasis en las Fuerzas Básicas y la idea central pasa por desarrollar a los jóvenes de la cantera con la intención de que puedan subir al primer equipo en un futuro. Para esto, el Tapatío, filial rojiblanco en la Liga de Expansión, ha tomado una decisión estratégica que ya da sus resultados.

Desde la llegada de Gabriel Milito al Guadalajara, el Rebaño ha formado habitualmente con una línea de tres centrales, dos carrileros, un doble pivote y generalmente, dos mediapuntas y un centrodelantero. Esta fórmula táctica ha sido replicada por el Tapatío, incluso desde el torneo pasado con Arturo Ortega como entrenador, pero especialmente en este Clausura 2026 con Pepe Meléndez.

Tapatío juega con tres centrales, dos carrileros y un doble pivote, al igual que Chivas (Captura)

Esta idea le permite al Guadalajara desarrollar a los jóvenes del Filial en un ecosistema muy similar al del primer equipo, lo cual puede facilitar tanto los armados de plantilla como también la adaptación de los canteranos a la idea de Milito que tanto entusiasmo ha despertado en la afición rojiblanca.

Así juega el Tapatío de Pepe Meléndez

Si analizamos las últimas alineaciones del Tapatío, encontramos a Juan Liceaga en la portería; una línea de tres centrales compuesta por Brandon Téllez, Rodrigo Parra y Carlos Hernández; dos carrileros largos que hacen las veces de Richard Ledezma y Bryan González, como son Leonardo Jiménez y Jorge Guzmán.

En la contención, el doble pivote está compuesto por Saúl Zamora y Samir Inda, dos jugadores de buen pie y ubicación, algo que Milito suele buscar en sus mediocampistas. Mientras que por delante puede haber variaciones, pero últimamente es Daniel Villaseca quien parte como mediapunta, escoltando al doble nueve que conforman Sergio Aguayo y Vladimir Moragrega, aunque este último más habituado a esperar en el área y jugar entre los centrales.

¿Cómo va el Tapatío en la Liga de Expansión MX?

Con seis partidos disputados, el Tapatío llegó a esta jornada como único líder, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. Este domingo, el Filial recibirá al Tlaxcala con el objetivo de sumar de a tres y recuperar el liderato, ya que Tepatitlán ganó su compromiso y lo superó provisoriamente.