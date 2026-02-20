En la antesala del duelo frente a Cruz Azul por la Jornada 7 del Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara se mueve entre rumores de mercado, decisiones de selección y declaraciones que elevan la temperatura dentro y fuera de la cancha. Mientras Armando González fue tentado desde Europa, Bryan González quedó fuera del llamado del Tri, Marco Fabián respaldó el proyecto de Gabriel Milito y Jana Gutiérrez encendió el Clásico Femenil con sus dichos sobre el Estadio Akron.

Armando González rechazó al CSKA de Moscú

El delantero Armando González, goleador de Chivas en el Clausura 2026, rechazó una oferta del CSKA de Moscú por aproximadamente 20 millones de dólares para permanecer con el equipo rojiblanco. La propuesta del club ruso llegó al cierre del mercado europeo y superaba su cláusula de rescisión, pero la Hormiga decidió no emigrar por ahora, priorizando su continuidad en México para seguir peleando por el título de la Liga MX, además de fortalecer su candidatura para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Bryan González se quedó fuera de la convocatoria del Tri

En la reciente lista de convocados de la Selección Mexicana para el amistoso ante Islandia, el lateral Bryan González fue recortado tras haber integrado la lista previa. Aunque otros futbolistas del Guadalajara sí aparecen en esa nómina, la ausencia del Cotorro parece marcar que no está entre las prioridades de Javier Aguirre para el Mundial 2026, por lo que podría disputar sin problemas la Liguilla con Chivas.

Marco Fabián respalda el proyecto de Gabriel Milito

El exmediocampista rojiblanco, Marco Fabián, no ocultó su entusiasmo por el presente del Guadalajara bajo el mando de Gabriel Milito. El canterano tapatío comparó la llegada del estratega argentino con procesos exitosos del pasado y aseguró que el equipo transmite sensaciones positivas: “Le supo llegar al grupo, eso es fundamental en Chivas“, expresó. Además, destacó la identidad que está recuperando el plantel al señalar que “cuando Chivas juega con intensidad y convencimiento, ilusiona a toda la afición”, respaldando así el momento deportivo que vive el Rebaño.

Jana Gutiérrez calienta el Clásico Nacional Femenil

En la previa del Clásico Nacional Femenil ante Chivas, la futbolista del Club América, Jana Gutiérrez, encendió la polémica al referirse al estado del campo del Estadio Akron. Aunque reconoció que disfruta el ambiente hostil, fue tajante sobre la superficie: “Me encanta jugar ahí, me prenden más los abucheos”, afirmó; sin embargo, también lanzó la crítica que agitó la previa al asegurar que “está horrible el pasto”, declaraciones que añadieron tensión al duelo entre rojiblancas y azulcremas.