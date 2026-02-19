Armando González está viviendo el mejor momento de su aún joven carrera como futbolista profesional, convirtiéndose en un referente de Chivas y de toda la Liga MX, por lo que ese gran nivel está llamando la atención en clubes de otros países.

Sin embargo, se reveló que en las horas recientes, la Hormiga recibió una propuesta de 20 millones de dólares de parte del CSKA de Moscú para convencerlo de abandonar al Guadalajara; sin embargo, el atacante habría optado por rechazarla y permanecer como rojiblanco, al menos durante lo que resta del Clausura 2026.

“Y vaya tentación que le pusieron sobre la mesa al delantero de Chivas. Hoy cerró el mercado ruso de traspasos y el CSKA de Moscú llegó con una cifra estratosférica que le iba a asegurar su vida desde los 22 años al delantero de Chivas.

“Proponían pagar la cláusula de rescisión de salida del jugador, pero la Hormiga dijo ‘no’. Quiso quedarse en Chivas, quiere seguir peleando un boleto para ir al Mundial, lo veía como un cambio muy radical, pero sobre todo, el hecho de que no pelean competencias europeas. Entonces, aunque le pusieran todo el dinero del mundo, esa parte le hizo declinar la oferta”, explicó el comunicador Jesús Bernal en ESPN.

¿De cuánto dinero es la cláusula de rescisión de Armando González en Chivas?

En diciembre se hizo oficial la renovación de Armando González con Chivas, en donde el club se comprometió a darle mejores condiciones económicas de forma inmediata, logrando su objetivo de blindarlo ante el interés de cualquier club de Europa o de México.

Es por eso que la cláusula de rescisión de la Hormiga rondaría los 15 millones de dólares para Europa y de 18 millones de dólares para la Liga MX y el resto del continente americano, aunque estas cifras son extraoficiales.

Reportan seguimiento desde el Feyenoord en la Hormiga

Antes de que se diera a conocer la intención del CSKA de Moscú en hacerse de los servicios del delantero del Guadalajara se dio a conocer que un club de Europa estaría siguiendo los pasos de la Hormiga, en donde David Faitelson dejó entrever que se trataría del Feyenoord de Países Bajos, aunque sin entablar negociaciones, sino solo un seguimiento.

Futuro de la Hormiga González se definirá después del Mundial 2026

El acuerdo que realizó el entorno de Armando González con la directiva del Guadalajara era que permanecería como rojiblanco hasta que pase el Mundial, después de eso, el delantero podría analizar cualquier oferta que se le presente, en donde habría varios países interesados en sus servicios.

“Las fuentes confirmaron que hay sondeos por clubes de Inglaterra, Arabia Saudita y España. Esta situación se aclarará posterior a la Copa del Mundo, donde la fe del delantero está puesta en aparecer en la convocatoria final”, explicó ESPN en su reporte en la página de internet.