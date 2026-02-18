Veljko Paunovic dejó una huella profunda en el corazón de millones de aficionados de Chivas por enamorarse de inmediato de los colores rojiblancos y acercar al Rebaño a la gloria de un título de Liga MX; sin embargo, su legado en el Rebaño sigue presente hasta el día de hoy.

Durante todo el 2023, lapso en el que el timonel serbio encabezó al Guadalajara, el europeo debutó a varios futbolistas que se han convertido en jugadores del primer equipo, en donde sin duda el más destacado es Raúl Rangel.

El Tala reveló en una entrevista hace casi dos años, la charla que le dio Paunovic antes de hacerlo debutar, en el que le aseguró que sería “el mejor portero”, promesa que podría cumplirse si Javier Aguirre mantiene al cancerbero del chiverío como titular en la Copa del Mundo.

“Era muy serio, a veces era muy reservado, sí se me acercaba. Él fue el que me debuta y me dijo: ‘yo confío en ti, lo vas a hacer bien. Vas a ser el mejor portero de aquí, de México’. Si él lo dice, es porque algo me ve”, reveló en palabras para el podcast de Sandra de la Vega en una entrevista hace casi dos años.

¿Con quiénes compite el Tala Rangel por la portería de México?

Javier Aguirre ha sido muy cauto en el momento de decidir quién será su portero titular, en donde poco a poco parece que el Tala Rangel está ganándole terreno a sus competidores que son Luis Ángel Malagón, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

¿Por qué Veljko Paunovic volvió a usar al Wacho Jiménez después de debutar al Tala Rangel?

El Tala tuvo una brillante participación en su debut contra el Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez, por lo que una semana después, en el Clásico Tapatío contra Atlas, repitió en el once titular; sin embargo, sufrió un duro golpe con Antonio Briseño que le impidió continuar, regresándole la titularidad a Miguel Jiménez.