Ramón Morales es uno de los jugadores más importantes que ha defendido la playera de Chivas en los últimos 30 años, no solamente por su innegable calidad, sino por su amor por el Rebaño defendiendo eternamente al conjunto rojiblanco.

Sin embargo, el ‘Eterno Capitán’ manifestó abiertamente su descontento sobre la regla que existe en la institución para poder fichar a algunos jugadores que evidentemente aman a México, aunque no sean mexicanos de nacimiento, tal es el caso de Santiago Giménez.

Hay que recordar que el Bebote es naturalizado mexicano, ya que no nació en territorio nacional y es hijo de padres argentinos; sin embargo, el vínculo de su papá, Christian Giménez con México lo motivó a decantarse por el Tricolor por encima de Argentina.

“Podría ser que sí (deban cambiarse los estatutos). Yo creo que Santi Giménez quiere mucho a México y a pesar de que puede tener esa posibilidad de estar en Argentina, él siente un amor por México y por ende juega en la Selección y es mexicano y ya lo decidió así.

“Yo creo que ahí sí pudiera él jugar en el Guadalajara, desde mi punto de vista. Honestamente, ahí están los estatutos y a veces los comparto y a veces no”, explicó el exjugador en entrevista con Fox Sports.

Bofo Bautista era el ídolo de Santiago Giménez

En alguna entrevista, el Bebote declaró abiertamente de que el jugador de la Liga MX que le gustaba mucho su estilo de juego era Adolfo Bautista, por lo que inclusive consiguió muchas firmas del Bofo gracias a su papá, Christian Giménez.

“Me gustaba mucho y gracias a mi padre tuve muchas de sus camisetas autografiadas”, explicó Santiago.

Santiago Giménez sabe que no puede jugar en Chivas

“¿Jugarías en las Chivas? Para empezar, ni sé si puedo jugar en Chivas. Por lo que me han dicho, no puedo porque necesito o haber nacido en México o que mis papás hayan nacido en México. Y pues no, ninguna de las dos”, respondió en una transmisión en redes sociales.