El sábado Chivas tiene la obligación de hacerse cargo del momento que vive y marcar la diferencia ante un América que no vive su mejor momento. En sintonía con este pensamiento que muchos chivahermanos tienen se encuentra Ramón Morales quien afirmó que el Guadalajara es favorito, un momento que parece no querer aceptar América.

“Voy a hacer la típica de futbolista, ya cuando llegue el partido nadie es favorito, pero no voy a esconder algo que es una realidad. Guadalajara es el líder y no ha perdido, viene jugando bien, bien en defensa, mejor en ataque con respecto a otros torneos y creo que tiene estas condiciones de aptitud o situaciones le da la oportunidad de ser favorito porque cuando tú llegas bien a este tipo de partidos ante una situación adversa puedes solventarla y salir adelante. Creo que es la ventaja que tiene el Guadalajara”, expresó el exjugador rojiblanco a Claro Sports.

Y agregó: “Es favorito Guadalajara y lo tiene que tomar como es. Líder general, con mucha determinación, puede perder porque hay un rival al que hay que tenerle respeto, pero no está en ese pensamiento. Y tampoco si llegara a suceder pues ahí se va a ver ese pie para ponerse esa playera como debe ser”.

Ramon Morales considera que Chivas es favorito ante América. (Foto: IMAGO7)

Sin dudas las palabras del Ramón Morales van de la mano con la realidad debido a que es líder con 15 puntos e invicto. Enfrente llegará un América que ganó dos partidos de cinco, que es octavo con ocho puntos y que viene de igualar sin goles ante el débil Olimpia de Honduras por la Concachampions 2026.

¿A qué hora se juega Chivas vs. América?

El partido entre Chivas y América por el Clausura 2026 de la Liga MX se llevará adelante el próximo sábado 14 de febrero en el Estadio Akron. El partido en México se podrá ver en Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.