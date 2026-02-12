Rafael Márquez Lugo es un futbolista que en muy poco tiempo en Chivas, logró ganarse el cariño de millones de aficionados gracias al nivel futbolístico que presumió en uno de los peores momentos de la institución, por lo que es identificado como un referente del Rebaño.

El exdelantero recientemente anunció su nuevo destino profesional al llegar a la cadena Fox como analista, por lo que se mantiene vigente en la memoria de los aficionados del Guadalajara y ahora sorprendió en una dinámica que le hicieron para redes sociales.

En una serie de preguntas rápidas se le hicieron múltiples cuestionamientos acerca del chiverío en el que debía decir qué cosa prefería, en donde uno de los cuestionamientos fue si el Rebaño dominara la Liga o si se quedara a media tabla con puros mexicanos, en donde el exgoleador volvió a demostrar su confianza en la identidad de la escuadra tapatía.

Sin embargo, a horas de que se juegue el Clásico Nacional contra América, se le preguntó qué prefería, si un tricampeonato del Guadalajara o que descendieran las Águilas, en donde no dudó en preferir la obtención de varios campeonatos para el Rebaño Sagrado.

¿Cómo le fue a Rafael Márquez Lugo como jugador de Chivas?

El delantero llegó como refuerzo para el Apertura 2012, cuando el club vivía una severa crisis futbolística, convirtiéndose en ídolo de manera inmediata gracias a su entrega y alta efectividad frente a las porterías rivales, llevando al Rebaño a la Liguilla de ese torneo.

Posteriormente, el atacante sufrió una lesión de rodilla de la cual no pudo recuperarse, regresando a la actividad de manera intermitente, por lo que decidió ponerle fin a su carrera en abril del 2015.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.