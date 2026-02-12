Chivas es el club más grande e importante de México, por lo que no cualquier persona es capaz de lidiar con el peso de la institución, no solamente como futbolistas sino también como directivos, por lo que también muchos han pasado sin pena ni gloria.

Uno de esos personajes es Rafael Puente Jr., quien tuvo la oportunidad de ser parte de la plana mayor del Guadalajara, pero no pudo entregar los resultados esperados, por lo que ha incursionado en otras áreas para mantenerse vigente en el gremio futbolístico.

Actualmente, es analista de la cadena TUDN, por lo que causaron revuelo algunas palabras que dijo recientemente en el que se negó a reconocer que el chiverío es amplio favorito sobre el América en el Clásico Nacional pese a las realidades que están viviendo en cada club.

“Yo no me aventuraría a decir que es amplio favorito Chivas. Ligeramente sí (…) Se empareja porque el América tiene calidad, y porque el otro día le pasó por encima al Monterrey. Sí veo favorito a Chivas, pero ligeramente. No con tanta diferencia como venía siendo en el pasado reciente en favor del América”, declaró el exdirectivo en TUDN.

Rafa Puente señala el principal problema de Chivas para el Clásico

“Hay que ver cómo suplen en Chivas la ausencia de Luis Romo, porque no es tarea sencilla. Podría ser Diego Campillo, pero ese perfil de futbolista que hoy en día te ofrece Romo, esa jerarquía, ese liderazgo en el plantel creo que no tiene muchas opciones“, concluyó.

¿Cuándo fue Rafael Puente Jr. directivo de Chivas?

Debido a su buena relación con algunos miembros de la cúpula de Chivas, fue nombrado Director Operativo del Rebaño a mediados del 2014 para encargarse de diversos aspectos deportivos; sin embargo, ante los malos resultados y la problemática porcentual, fue despedido cinco meses después pasando sin pena ni gloria.

Por si fuera poco, en aquella época, en el Guadalajara reinaba el desorden y la prueba es que tenían a un Director Deportivo en la figura de Francisco Palencia, un Presidente Deportivo con Juan Manuel Herrero y el Director Operativo con Puente del Río.